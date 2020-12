​Quoi qu'impactées par la pandémie du coronavirus, les recettes douanières passent de 804,3 en 2019 à 1.000 milliards de francs cfa en 2020

" Les perspectives de croissance mondiale sont mauvaises pour 2020, avec une récession au moins aussi dure que lors de la crise financière mondiale (de 2008-2009), voire pire " a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le 23 mars dernier, à l’issue d’une téléconférence des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20. Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie de coronavirus, après avoir frappé la Chine, s’est propagée dans le reste du monde : les mesures pour endiguer cette crise sanitaire ont entraîné de lourdes conséquences pour le fonctionnement de nos économies.En tous les cas, l'épidémie a eu un impact sévère sur l'économie du "pays de la Téranga". Mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, les recettes douanières Sénégalaises sont passées 804,3 en 2019 à 1.000 milliards de francs cfa. en 2020. Cette tendance haussière sera officiellement confirmée (chiffres à l'appui) dans les prochaines heures par la Direction nationale de nos vaillants soldats de l'économie.



En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte a appris de bonnes sources que ces performances records sont le fruit des nombreuses réformes et innovations apportées par le Directeur Général des gabelous, le Colonel-Inspecteur Principal des Douanes Abdourahmane Dièye.



" Vous n'êtes pas sans savoir que l’épidémie de Covid-19 a bouleversé nos repères, changé profondément notre quotidien. Ce résultat est une prouesse surtout, dans le contexte actuel, marqué d’une part par la crise financière internationale et je vous dis, pour arriver à ce résultat, la hiérarchie douanière notamment la direction des opérations douanières, entre autres services, notamment la DRDP sous la houlette du colonel Babacar Mbaye ont dû faire preuve d’ingéniosité, sous la direction du maestro Abdourahmane Dièye. Le DG a réussi avec brio ce qui semblait relever de l’impossible. Chapeau bas également à tous les soldats de l'économie, pas tous bien évidemment. Croyez-moi, l’administration des douanes a considérablement changé de visage, au grand bonheur de l’économie nationale. Le coronavirus n’a aucunement constitué un motif de découragement pour Dièye et ses hommes serait-on tenté de dire. Les recettes de cette année en disent long" nous souffle une source au parfum de tout ce qui se trame au niveau de nos gabelous.