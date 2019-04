​RAMADAN 1440 : L'ARABIE SAOUDITE OFFERT DES DATTES POUR LE PEUPLE SENEGALAIS .

Le Royaume d’Arabie Saoudite n’a pas renié à sa tradition datant de plus de 16 ans. Les autorités de celui-ci ont commencé déjà à multiplier des actions humanitaires en prélude du mois de Ramadan 2019 prévu dans les prochains jours.



En effet, pour approvisionner les jeûneurs en dattes, un fruit très sollicité pendant ce mois béni, ce royaume, par le biais de son ambassade à Dakar, en a distribué, hier, une quantité importante à des associations religieuses, des écoles coraniques, des groupes de presse, etc. Ces entités vont servir de relais pour que ce don atterrisse aux populations les plus démunies. «Nous avons distribué 15 tonnes de dattes. C’est à peu près 2 800 cartons, soit 60 000 sachets. Cent quatorze (114) entités bénéficieront de cette aide. Parmi elles, nous avons des administrations, des hôpitaux, des prisons, des associations, etc. ces dernières seront nos relais entre les populations les plus démunies », a indiqué, hier, Fahd Aldousari, ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à Dakar. Selon ce représentant diplomatique, cette action rentre dans le cadre de la fraternité entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite. En l’en croire, le mois de Ramadan est une occasion pour eux de solidariser avec le peuple sénégalais, en les offrant des dattes. «C’est un moment qui nous intéresse. D’autres actions sont prévues pendant le Ramadan», promet-il. «C’est la 16 édition. Chaque année, à la veille du mois de Ramadan, le Royaume d’Arabie Saoudite offre des dattes aux jeûneurs pour leur accompagner dans leur diète. Les dattes sont des fruits recommandés en période de Ramadan. Tout le monde n’a pas les moyens de s’en procurer. Tout le monde sera servi», témoigne Docteur Mouhamed Abiboulaye Sy, directeur l’institut Daroul Iman.