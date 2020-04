​RÉAMÉNAGEMENT DES PRISONS AVEC LE COVID-19. - Vague de détenus à la prison de Sangalkam

La lutte contre le Covid-19 n’est pas seulement l’affaire des autorités de santé. De la même manière que les banques et institutions se drapent de mesures pour ne pas choper la maladie, l’administration pénitentiaire s’y met. Dès que le ministre de la justice a décidé de la suspension des audiences, le patron des matons a, de son côté, pris des initiatives pour que la maladie ne se propage pas jusque dans les prisons. Et l’une des précautions prises a été de créer de nouveaux foyers de détention en séparant les nouveaux détenus placés sous mandat de dépôt des anciens pensionnaires. C’est ainsi que la prison du Cap Manuel a été affecté aux détenus, fraîchement incarcérés, après le transfert des anciens locataires dans les autres prisons. La prison de Sébikotane, qui n’a pas été cité parmi les foyers de détention, accueille, selon nos sources judiciaires, des détenus.

Dakarposte a appris de bonnes sources que depuis quelques jours, des nouveaux détenus, placés sous mandat de dépôt y sont transférés. Avec, bien sûr, la précaution de ne pas les mélanger aux anciens. Comme disait le si efficace colonel Bocandé : « le Coronavirus en prison, il n’y aura plus de prison». Pour ne pas se retrouver avec des cas et vider ainsi les maisons d’arrêt de leurs occupants, le boss des matons barricadent tout. Rappelons aussi que le personnel de l’administration pénitentiaire paie cash les retombées de cette pandémie. Réquisitionné dans les prisons, l’ordre de ne plus recevoir ni repas, ni de colis venant de l’extérieur leur a été donné.