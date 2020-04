​REBEUSS : CES CÉLÉBRITÉS QUI ONT RENDU VISITE À DJIDJACK EN PRISON- Mbacké Dioum réconforte son “frère”, Mbathio Ndiaye… inconsolable

Son incarcération a secoué le monde du showbizz Sénégalais. Impliqué dans une sale affaire de trafic de visas, le manager de la chanteuse Viviane Victoria Chidid, supposé membre de ce groupe de faussaires, est, depuis quelques mois, pensionnaire de la maison d’arrêt de Rebeuss (Mar). Là bas, privé de liberté et laissé à son propre sort, seule Dame Justice peut le délivrer de cette détention. Si jamais il est reconnu innocent bien sûr. Pour le moment, Djidiack Diouf devra souffrir de rester en prison. Là bas, le moral est parfois est plus bas et il faut s’armer de courage de courage pour ne pas sombrer. Et c’est pourquoi, certains de ses proches font tout pour qu’il ne craque pas derrière les barreaux.

Et les radars fureteurs de dakarposte, qui ont des yeux braqués un peu partout, ont pu capter des images…exclusives. Avant que les visites aux détenus ne soient interdites par le colonel Jean François Bocandé, patron de l’administration pénitentiaire, des célébrités du show-biz Sénégalais lui ont rendu visite. Parmi eux, le promoteur de musique Mbacke Dioum et la danseuse reconvertie en chanteuse, Mbathio Ndiaye. «Borom Thiopati» ! Et cette dernière a versé de chaudes larmes. En communication avec Djidiack à travers le téléphone et séparé à lui par une vitrine, Mbathio ne pouvait que de lui souffler des mots réconfortants et pleurer pour lui prouver sa peine. Un acte de reconnaissance car, qui connaît Djidiack, sait qu’il s’est toujours investi pour les artistes.



Rappelons les causes de son incarcération. C’est le 12 février 2012 que Djidiack Diouf, le manager de Viviane Chidid, a été placé sous mandat de dépôt par le juge du huitième cabinet, Mamadou Seck. Ainsi que Mamadou Mbaye dit Petit et tous ceux qui étaient déférés dans le cadre de cette affaire. Alpagué par la Section de recherches de la gendarmerie, sise à la Caserne Samba Diéry Diallo de Colobane, pour trafic de visas, faux et usage de faux, il a, après sa garde à vue avec M. Mbaye alias petit Mbaye, B. Ndiongue, Kébé et Soumaré, été déféré puis envoyé en prison. Son audition au fond était programmée pour le 23 mars 2020. Mais avec les mesures liées à la maladie du covid-19, le système judiciaire est au suspend. Son gratiné dossier itou !