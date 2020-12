​Rassemblement des artistes – Le coup de maître du ministre de l’Intérieur

Les artistes qui avaient décidé de faire du "niakhtou" ont fait leur sit-in dans le calme et en toute sécurité. Pourtant, quelques heures avant leur rassemblement, les forces de l’ordre avaient encerclé les lieux et, cette manœuvre avait laissé croire que l’événement serait réprimé. Il n’en a rien été cependant. Grâce à qui croyez-vous ? Le ministre de l’Intérieur pardi ! Antoine Félix Abdoulaye Diome a fait preuve d’un tact inédit.

Dakarposte a appris de bonnes sources que c'est lui qui, après avoir examiner sur toutes les coutures la situation, a donné l’ordre aux forces de l’ordre d’encadrer le sit-in afin de maintenir l’ordre public plutôt que de le réprimer.

Cette décision a été heureuse puisque tout s’est déroulé dans le calme même si, il faut le signaler, les ténors du mouvement étaient aux abonnés absents. C’est donc le lieu de féliciter le ministre Antoine Félix Diome pour son sens de la mesure et les concessions qu’il sait accorder lorsque c’est nécessaire pour le respect de l’ordre public et la paix sociale. En tout cas dakarposte se joint à tous ceux qui veulent lui présenter des félicitations car il le mérite. Macky n’aurait-il pas dû le nommer plus tôt ?