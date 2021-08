​Recherché par la police, Kounkandé reste introuvable

Kounkandé, c’est ce charlatan qui prétend pouvoir "ouvrir" la mer comme Moïse et qui avait donné rendez-vous aux incrédules à la baie de Soumbédioune où il voulait faire une démonstration.

Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que sur ordre du commissaire central de Dakar, El Hadj Dramé, les limiers du commissariat de la Médina se sont lancés à ses trousses pour lui signifier sa convocation pour " trouble à l’ordre public".

Ainsi, munis de leur convocation, les perspicaces limiers de la Médina se sont rendus au domicile du charlatan mais, grande a été leur surprise lorsque le vigile leur annonce que le gars avait quitté la maison depuis plusieurs jours. Il subodorait sans doute que les flics étaient à ses trousses et qu’ils viendraient le chercher.

Aux dernières nouvelles, il a été aperçu à Kaolack, précisément à Médina Baye où des personnes qui l’ont reconnu l’ont hué copieusement. Les images sont d'ailleurs virales sur les réseaux sociaux depuis hier soir.

Peut-être est-il allé chercher des " khons" anti-prison ? Ndeyssane ! Et lui qui prétendait être une sorte de prophète…







Affaire à suivre...













njaydakarposte@gmail.com