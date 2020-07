​Reconnaissance – La Maison de la Presse va porter le nom de Babacar Touré

Le président de la République vient d’en prendre la décision. La Maison de la Presse va porter le nom de l’illustre Babacar Touré qui a été rappelé à Dieu ce dimanche. Cette décision est naturellement saluée par toute la presse car l’homme mérite bien pareille reconnaissance. Il est vrai qu’il y a quelques deux ou trois années, un groupe de Sénégalais, des artistes notamment à la tête de laquelle feu Jo Ouakam avaient souhaité que cette maison soit baptisée du nom de feu Mame Less Dia, sans succès. Ce dernier l’avait bien mérité, certes, mais pas plus que Babacar Touré qui a été de tous les combats pour la liberté de la presse et la reconnaissance du statut des journalistes. Ce n’est donc que justice si Macky Sall décide de lui rendre cet hommage posthume.