​Récurrence des inondations à Kaffrine – La grosse complainte des populations contre l’ONAS

À Kaffrine, les populations n’en peuvent plus d’être les victimes des inondations. A l’approche de l’hivernage les populations expriment leurs inquiétudes face à l’inertie de l’ Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) qui a en charge l’écoulement des eaux ménagères et pluviales. Depuis plusieurs années en effet, la ville de Kaffrine et les localités environnantes sont en proie à des inondations parfois meurtrières mais très dévastatrices qui provoquent des effondrements de maisons et des noyés.

Face à cette situation qui dure depuis plusieurs années, l’Etat avait promis de mettre un terme à ces inondations catastrophiques. Mais, l’ONAS qui était chargée de régler le problème est resté inopérante. Dakarposte est en mesure de révéler que les travaux engagés sont restés en l’Etat et ont été stoppés pour des raisons inconnues des populations. Il n’y a eu aucune amélioration, au contraire cela semble s’empirer.

C’est la raison de la grosse colère des Kaffrinois qui en veulent particulièrement à l’ONAS, cette structure étatique qui ne fait pas son travail comme le prévoit son cahier des charges. Le DG de cette structure de l’Etat devrait donc se mettre au travail ou démissionner pour cause d’incompétence.









