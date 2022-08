​Règlement de comptes ou crime sordide ? Le jeune Ndiaga Ndiaye trouve la mort après avoir été tabassé

C’est la consternation entre Khar Yalla, quartier de la commune de Grand Yoff et la Sicap Liberté 5.

Dakarposte tient de ses radars fureteurs qu'un jeune, dénommé Ndiaga Ndiaye (sur l'image) aurait été tabassé à mort par des individus non identifiés.

Mais, selon certains, son corps porterait de traces de couteau et ils supposent donc qu’il a été poignardé en plus d’avoir été tabassé à mort.

S’agit-il d’un coup monté, une affaire de règlement de comptes, d'une vindicte populaire ou d’un crime crapuleux ? La police, qui mène l'enquête, devra répondre à cette question.



Il nous revient de sources judiciaires que la victime, de nationalité Sénégalaise, était connue de la justice, essentiellement pour des faits délictueux.



L'enquête, ouverte va certainement élucider la mort de Ndiaga Ndiaye.



Dakarposte, qui a activé ses radars aux fins d'en savoir davantage, est en mesure de révéler que pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.



Mais, toujours est-il que des jeunes habitant Khar Yalla (où habite le papa du défunt) ont envahi les rues de liberté 5 et se sont mis à caillasser tout sur leur passage : voitures, commerces, maisons. Les vidéos postées sont assez révélatrices.



Bref, ils sont sortis de leur quartier avec fureur et ont semé la terreur pendant plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures dans le paisible quartier de Liberté 5.

Nous y reviendrons amplement...











