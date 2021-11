​Rejet de la liste de Yewwi Aska Wi à Kédougou : Moustapha Guirassy et ses partisans tentent d'assiéger la préfecture...Plusieurs personnes arrêtées...

Ça chauffe, au moment où ses lignes sont écrites à Kédougou. Des informations en possession de dakarposte, il ressort que Moustapha Guirassy et quelques proches ont voulu assiéger la préfecture.

Face à ce groupuscule mouvant qui a voulu progresser, les forces de sécurité ont été spontanément déployées.

Il nous revient que "les policiers multiplient, depuis quelques heures, les tirs de grenades lacrymogènes contre le petit cortège"



Nos radars ont pu constater plusieurs interpellations. " Au moment où je vous parle, des jeunes sont embarqués sans ménagement par les policiers. L'accès nous a été refusé à presque 100 m de la préfecture. Pourtant, c'est le préfet qui avait promis de recevoir aujourd'hui Moustapha Guirassy. C'est une forfaiture, ils veulent éliminer la candidature de notre leader. Nous allons porter plainte contre ce préfet et je vous dis, il n' y aura pas d'élections ici" lâche un inconditionnel de l'actuel chef de file de la Coalition de Yewwi Askan Wi à Kédougou (Guirassy)



Pour rappel, le mandataire du candidat Moustapha Mamba Guirassy, tête de liste communale de Kédougou, a reçu notification du préfet du rejet de sa liste.



Motif évoqué par l'autorité administrative le nombre insuffisant de suppléants qui serait de 11 au lieu de 16. Mais, face à la presse, le candidat de YAW botte en touche les raisons avancées par le préfet. En effet, selon Guirassy, "quand le mandataire a déposé la liste, on lui a bien remis un récépissé de dépôt où il est bien mentionné 16 suppléants sur la base d'un bordereau de dépôt. "



Selon nos confrères de dakaractu, le candidat à la commune de Kédougou, Moustapha Guirassy, compte saisir la Cour suprême.



Affaire à suivre...