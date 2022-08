​Remaniement ministériel – La date enfin connue !

C’est acté. Le remaniement ministériel tant attendu, avec probablement le retour du poste de Premier ministre aura lieu dans quelques jours. Juste après la proclamation des résultats définitifs des législatives par l’institution judiciaire, le président de la République va procéder à un remaniement.

Le poste de Premier ministre sera de retour comme il l’avait promis lors d’une interview avec la presse française et de nouvelles têtes vont apparaître comme d’autres vont disparaître.

D’ailleurs, le président de la République a déjà une liste en tête et il a commencé à faire des consultations discrètes avec ceux qui seront promus.

Il nous revient que pour ne rien laisser échapper, il s’était retiré le week-en dernier dans la villa présidentielle de Poponguine, loin des oreilles et des yeux indiscrets pour peaufiner sa liste de futurs ministres.

Tous les sortants savent que certains d’entre eux ne seront pas reconduits et, en conséquence ils sont en train de faire le tour des marabouts et des " boukhabas " pour rempiler. Mais, ils risquent de perdre des fortunes auprès des charlatans de tous bords car "wadji thi roukhou Mermoz bi" (le Président Macky Sall) a déjà une idée précise de son prochain gouvernement. Remaniement loading..





