​Réouverture des mosquées, début du couvre-feu à 22h,... Révélations sur les mesures d'assouplissement de lutte contre le Covid-19 attendues du Pr Macky Sall

Comment vaincre cette coriace pandémie du coronavirus? Comment retrouver un semblant de vie quotidienne au Sénégal? .... Autant de questions qui taraudent l'esprit de plus d'un au premier chef celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif au Sénégal. Des préoccupations qui comportent plusieurs réponses mais, s'il y a un truc essentiel à ne pas oublier c'est de garder à l'esprit que la situation reste dramatique. L’inquiétude reste vive face à la propagation du coronavirus et des cas de décès qui s'accélère ces derniers jours.

Plusieurs pays du monde entier ont annoncé une sortie de crise progressive et les premières mesures de déconfinement débutent çà et là afin de permettre une reprise de l’économie, sans pour autant mettre en danger la santé de leur population à l’instar, par exemple, de l’Espagne et de la France.

Chez nous, le Pr Macky Sall passe, nous souffle t'on, le plus clair de son temps à l'analyse de cette pandémie, son évolution, les failles et performances notées sous nos cieux bref , "l'homme fort du pays", pour paraphraser l'autre, mène une activité très chronophage mais indispensable pour trouver la solution de ce que d'aucuns appellent prosaïquement "l'équation Covid-19".

Comme annoncé par dakarposte, le Pr Macky Sall fera une importante déclaration. Il nous revient qu'il entend annoncer mardi soir "plusieurs feuilles de route". Mais, d'emblée, il présentera de manière succincte le bilan des mesures prises par l'Etat du Sénégal depuis le début de la crise aux fins de faire face à la pandémie.

Dakarposte a pu glaner que l'actuel locataire du palais de l'avenue Roume pourrait annoncer un plan de déconfinement progressif (allusion faite à l'état d'urgence et au couvre-feu). Ce plan visera un allégement des restrictions en vigueur à même de permettre aux citoyens Sénégalais de reprendre le cours normal de leurs activités dans des conditions garantissant le maximum de précautions aux fins d'éviter la propagation du virus.

Dakarposte a appris de bonnes sources que Macky pourrait repousser le début du couvre-feu à 22 h. Une décision qui soulagerait plus d'un. D'ici, nous imaginons déjà les rues, salons entre autres cadres qui vont bourdonner pour ne pas dire jubiler après cette probable annonce Présidentielle.

Nous écrivions d'ailleurs que débuter le couvre-feu à 20 heures n'est donc pas une bonne idée. En effet, dakarposte avait suggéré au chef de l'Etat de repousser le début du couvre-feu, c'est à dire l'entamer à partir de 22 heures. Ce qui permettrait à tous les travailleurs de l'administration, du secteur privé et de l'informel d'arriver à temps chez eux à cause des embouteillages et de l'insuffisance des véhicules de transport en commun.



Nous avons également eu vent d'un bruit qu' "annoncera Macky". Il se susurre une probabilité de la diminution de 50% du prix des denrées de première nécessité. Mais, également une distribution générale au frais de la princesse de millions de masques, l' utilisation du remède malgache, l' acquisition de 100 appareils respirateur artificiel , l'aménagement des pavillons de l'UCAD pour les malades, le report des échéances bancaires de tous les salariés du public pour 3 mois, l'annulation de la date de réouverture des classes d'examens...Autant de mesures à l'actif du Pr Sall.

Aussi, nous revient-il que le chef de l'Etat entendrait annoncer la réouverture des mosquées avec la mise en place d'une organisation respectant les mesures barrières.

Avéré ou pas, les prochaines heures nous édifieront bien!