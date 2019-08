​Retrouvailles en vue entre Wade et Macky : Réalité ou simple vue de l’esprit ?

C’est un certain Ckeikh Seck, président de la Fédération des cadres libéraux qui, dans la presse quotidienne de ce mardi prétend que Macky Sall aurait rendu visite à Abdoulaye Wade.

Dakarposte, qui a activé ses réseaux de renseignements tient d'eux que cette "information" relève plutôt de l’intox, pour ne pas dire du… pipeau !

Ce Cheikh Seck cherche à faire le buzz car, s’il était avéré qu’il y a eu une rencontre entre l’actuel et l’ancien président de la République, c’est ce dernier, en véritable bête politique comme on le connaît, qui en aurait fait l’annonce lui-même. Il est impossible qu’il y ait une rencontre, fut-elle la plus secrète possible entre ces deux hommes, qui n’aurait pas connu une fuite. Cette info est donc du toc.

En vérité ce qui oppose Wade et Macky est si profond qu’il est très peu probable qu’ils puissent se rencontrer de sitôt. En toile de fond, l’affaire Karim Wade. Tant que son fils n’aura pas obtenu une amnistie dans le dossier de sa condamnation par la CREI, il n’y aura pas de chance que Macky puisse rencontrer Wade. Certes, il y a bien quelques bonnes volontés qui s’activent pour une éventuelle rencontre mais les chances pour que ces démarches aboutissent sont pour l’heure très minces.

En dehors de l’affaire Karim Wade, il nous revient de nos recoupements que les tentatives récurrentes de Macky et de ses alliés socialistes pour "démanteler le Pds et réduire l’opposition à sa plus simple expression" sont considérées par Wade "himself" comme une guerre ouverte contre sa propre personne et une manière d’anéantir tous les efforts qu’il a consentis pour bâtir un parti fort, conquérant dont a bénéficié Macky Sall lui-même pour réussir son ascension politique. N’oublions pas que, noir de colère après l’arrestation de son fils Wade avait taxé Macky Sall "d’anthropophage issu d’une famille de captifs". Cette colère contre le président Sall ne s’est pas encore estompée.

D’autre part, le contentieux électoral n’est pas encore vidé puisque le Pds (clan "Pa Bi" et "Doom Dji") estime que c’est par un coup de force que Macky Sall a été réélu. Et, pour élargir davantage le fossé qui les sépare, Wade croit fermement que les défections enregistrées dans les rangs de son parti ces derniers temps relèvent de manœuvres… machiavéliques de Macky Sall en personne.

Le tout dans tout, les perspectives de retrouvailles entre l’ancien et l’ex-président sont vraiment minces. Sauf si, lors de l’inauguration prochaine de la mosquée Masslikoul Djinane le hasard s’en mêle !