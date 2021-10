​Retrouvailles entre Macky et Harouna Dia à Ouagadougou – De l’émotion dans l’air !

Cela a échappé à la presse sénégalaise, mais c'était sans compter avec les radars fureteurs de dakarposte. En marge du Fespaco (Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou) dont le Sénégal était l’invité d’honneur, le Président Macky Sall et son ami Harouna Dia se retrouvés pour la première fois depuis l’apparition du Coronavirus. Cela se comprend puisque les déplacements cela se comprend d’un pays à l’autre étaient devenus difficiles car étant soumis à plusieurs conditions draconniennes.

Les deux hommes, outre leur proximité politique et le partage d’idéaux communs, sont de véritables amis. Une amitié sincère qui se base sur l’engagement, la confidence, l’authenticité, la confiance et l’honnêteté. Tel est le cas entre les deux hommes.

Harouna Moussa Dia a été là durant la période des vaches maigres, quand Macky était injustement combattu par le régime de "Pa’ Bi" (Me Wade). D

epuis le Burkina, il a misé les yeux fermés sur Macky, non sans coordonner avec ses fameux téléphones blackberry l'implantation des bases, entre autres stratégies à même de permettre à son ami de prendre le dessus, de "se venger" sur "Baye Bi ak Dome Dji" (Wade et son "Tout Puissant Karim")

Macky et Dia que l'on surnomme le "médiateur de l'ombre" se sont donc retrouvés samedi dernier à Ouaga où le discret frère du questeur de l'Assemblée nationale s'est implanté depuis des années.

C'était émouvant nous apprennent les radars de dakarposte car Harouna et Macky ne se sont pas vus depuis presque deux années, depuis la survenue de "coro" (entendez le Covid-19).

Soit dit en passant, Harouna, qui a une phobie de cette tenace pandémie évite les rassemblements et les déplacements surtout entre deux pays, mais rien ne lui échappe à travers le globe surtout ce qui se passe au Sénégal. Il continue de coordonner, d'appuyer surtout les nécessiteux (ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Diary Sow ou le comédien Baye Fall du "Soleil Levant" évacué en Tunisie sont assez révélateurs entre autres cas).

En somme, il revient à dakarposte que leurs retrouvailles a été empreinte d'émotion, même Mme la Première Dame, Marième Faye Sall, également très proche de Harouna l'ami de son époux, a écrasé quelques larmes.

Et, comme disait l'autre, la réciprocité est l'élément central d'une amitié, celle qui pose les bases et donne envie d'approfondir la relation.

Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui mesurent leur valeur et leur popularité par leur nombre de "followers" ou "d'amis" sur les réseaux sociaux. Personne ne peut être l'ami de tout le monde, même si tout le monde dit être l'ami d'une même personne. En tous les cas, l'amitié est réciproque entre Macky et Harouna n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure.

L'amitié commence avec la réciprocité, mais pour fleurir réellement, elle demande de la loyauté, de l'empathie, de l'honnêteté, de l'attention, de la connexion et de croire en l'autre. Macky croit en Harouna et vice versa.

"L'homme fort du Bosséa" (autre surnom d'Harouna) a soutenu Macky pendant que ce n'était pas évident au moment où ce dernier était pestiféré allusion faite entre la période 2008 et la présidentielle de 2012. Il le soutient depuis lors et il continuera de le soutenir. Advienne que pourra.











