​Rues et Places de France au nom des Tirailleurs sénégalais : Fodé Sylla encourage le Président Macron et l’invite à aller au-delà

Fodé Sylla est l’ancien Président de SOS Racisme et le premier député européen d’origine africaine. Il a été nommé ambassadeur itinérant par le Président Macky Sall et il vient de signaler en produisant un commentaire de grande portée lorsqu’à l’occasion de la commémoration des tirailleurs sénégalais le 15 août dernier le président Emmanuel Macron a tenu un discours en présence des Présidents Ouattara et Condé, dans lequel il annonçait sa décision de faire porter les noms d’illustres tirailleurs à des rues et places sur l’ensemble du territoire français. Une reconnaissance de la contribution positive de ces combattants africains pour la libération de la France et la lutte pour les libertés.

Dans son commentaire paru dans le quotidien Le Parisien, qui se trouve être le plus fort tirage de la presse quotidienne française, Fodé Sylla propose à M. Macron de «graver cette reconnaissance dans le marbre».

Selon lui, «cela permet d’inscrire la diversité dans l’Histoire de la France, dans le temps long, car la nomenclature des rues est toujours chargée d’une symbolique forte» comme l’a observé Grégoire Fauconnier, co-auteur de «Noir, entre peinture et histoire».

A en croire Fodé Sylla, «inscrire le nom de ces personnes dans la vie de tous les jours est une vertu pédagogique».

«Cela va parfaitement dans le sens d’une réconciliation de nos Histoires pour bâtir un avenir en commun» a-t-il commenté avant d’appeler le Président Macron à ne pas s’en tenir au «mémoriel» et à se montrer moins ferme en matière de politique migratoire.

«Ces commémorations ont un sens si la France continue à s’honorer en trouvant une solution pour les migrants qui sont en détresse en mer. Il ne faut pas que les actes mémoriels deviennent des labels pour se donner bonne conscience» a-t-il écrit dans le Parisien du 16 août dernier, afin d’encourager M. Macron et tous les Français à aller au-delà des commémorations et à agir en se rappelant que l’Histoire de France est aussi l’œuvre de populations d’origines diverses.













Ndiaye Mamadou