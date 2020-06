​SENELEC - LES SCANDALES SE FONT DE PLUS EN PLUS JOUR - 5,7 milliards versés sans coup férir à un partenaire et associé

Décidément notre société nationale d’électricité est une vache à lait pour ses partenaires. Après le récent scandale Akilee qui a perçu un versement de 2,7 milliards de nos francs à la veille de la passation de service entre le DG Matar Cissé et son successeur Bitèye, une autre affaire est révélée par la presse. Cette fois-ci il s’agit, encore, de versements faramineux prestement décaissés en faveur d’un partenaire-associé, une société dénommée Excellec Energy Resources Sénégal. Senelec, semble-t-il, souhaitait racheter les parts de cette société dans la centrale de Kahone alors pourtant qu’il existait un contentieux entre les deux partenaires qui n’avait pas encore été vidé. C'est un montant total de 5 milliards 778 millions qui a été décaissée dans les livres de Senelec et versé à Excellec. «Jamais» affirme la société d’audit Mazars et KMPG qui a éventé le scandale, «Senelec n’avait versé pareil montant à un associé».

Cette société était en affaires avec Senelec pour la fourniture de 200.000 poteaux en béton par an. Mais, pour ce contrat, la Direction centrale des marchés publics, la Dcmp avait émis un avis négatif. Ce qui n’a pas empêché la direction de la société d’électricité de nouer un partenariat avec cette société qui a bénéficié d’une étonnante générosité.

Dakarposte y reviendra plus en détail dans les prochaines heures.