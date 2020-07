​SON AUDIENCE DE PRÉSENTATION RENVOYÉE AU 12 AOÛT PROCHAIN- "Boy Djinné" dans tous ses états

S’il y a quelqu’un qui en veut vraiment à la justice Sénégalaise et à tout ce qui l’entoure, c’est bien Baye Modou Fall alias «Boy Djinné». Le fils du Baol, qui s’était évadé de la prison de Rebeuss suite à une affaire de cambriolage à Sodida a remué ciel et terre pour se faire jugé. Se disant victime de Dame Justice qui lui colle des procédures, comme celle de Ziguinchor, dans lesquelles il n’aurait jamais été mêlé, il avait enchainé des grèves de faim pour que son dossier soit enrôlé et jugé. Après des médiations, son dossier a enfin été programmé pour le 28 juillet 2020. Malheureusement, un fait inattendu a, ce matin mercredi 22 juillet 2020, freiné l’évolution de la procédure. Ce qui l’a mis dans tous ses états.

C’était ce matin, lors de l’audience de présentation des détenus dont les affaires sont prévus à l’audience du 28 juillet 2020 en chambre criminelle. La présidente de séance a, tour à tour, demandé au mis en cause s’ils avaient reçu leur ordonnance de renvoi. Lorsqu’est arrivé le tour de l’affaire impliquant Baye Modou Fall, ses deux coaccusés de «Boy Dinné», incarcérés à la prison de Rebeuss, ont dit avoir reçu ladite ordonnance. «Boy Djinné» non ! Détenu à la maison d’arrêt du camp pénal de Liberté 6, on ne lui a pas communiqué le document montrant qu’il a été renvoyé en jugement. Une faille de l’administration pénitentiaire. Le juge, face à ce manquement, a renvoyé l’audience de présentation au 12 août prochain. Ce qui recule la date du procès qui sera aussi renvoyé.

Dans tous ses états, «Boy Djinné» et ses acolytes ont fait savoir au juge que la raison pour laquelle elle a renvoyé le dossier ne tient pas sur du solide car la simple ordonnance de renvoi ne peut pas empêcher la tenue de leur procès. Mais la présidente s’est agrippée à sa position. Au grand malheur des mis en cause qui ont fait 4 an de détention préventive. Le Mickael Scofield du Sénégal, qui ne cherche qu’à être jugé, est dans une colère noire. Et surement faire entendre de lui les jours à venir.

Dakarposte y reviendra…