​SONACOS: Fada "yessalise " et va licencier 1050 employés ...

Pour mauvaise campagne agricole,Fada va licencier 1050 employés de la SONACOS dès le 31 janvier.En effet ,ce sont 1050 pères de famille qui vont perdre leur emploi et se retrouver au chômage.Une catastrophe,car au même moment Fada enchaîne le recrutement de ses militants à Louga et Dakar. Des heresies dans le pays à dénoncer. Comment des syndicalistes peuvent laisser passer cela? Selon nos radars Fada a aussi distribué les vehicules de Dakar à ses camarades de parti et à louga ;En même temps beaucoup de ses militants sont casés, alors qu'on ne nous parle pas de saisonniers et de manoeuvres; Car avant Fada ,ces corps existaient , soit on a remplacé des ayants droits ou on a augmenté le dispositif sans continuer les actions sur les graines. C'est un premier échec notoire et dans cette optique , il est clair qu'il ne faut pas confier la Direction des societes publiques à certains hommes politiques surtout si ces derniers ne savent rien en gestion. Quel est le background de Fada à part la politique?Que connait t'il de la gestion des sociétés ?

C'est inadmissible et le Président doit en tirer les enseignements.

The right man on the right place!



