​Saisie record de drogue au Port de Dakar - Ibrahima Thiam alias «Toubèye» sous mandat de dépôt

Libération révélait hier que le nommé Ismaïla Ousmane Ba, né le 24 avril 1971 à Seyne-sur-mer (France), était arrêté à Yoff-Virage dans l’affaire de saisie record de drogue au Port de Dakar. Ce, après l'interpellation du nommé El Hadji Elimane Sèye, se disant maçon, qu'il avait envoyé, chez lui, au Point E, pour récupérer sa valise. Ismaïla Ousmane Ba avait manifestement l'intention de quitter le pays, comme nous l'indiquions ajoutant qu'il apparaît, aux yeux des policiers, comme l'envoyé spécial du cartel, celui-là même qui avait contacté le transitaire Vieux Diop pour récupérer les 238 kilogrammes de drogue, saisis dans un premier temps au Port de Dakar. Ce qu'il a nié lors de son interrogatoire, sous le régime de la garde à vue.



Un rebondissement spectaculaire est survenu dans cette rocambolesque affaire, hier. Selon les informations de Libération, Ibrahima Thiam alias Toubèye dort depuis ce 26 août à la prison de Rebeuss. Ce dernier, qu’on présente comme l’homme le plus recherché au Sénégal depuis la saisie record de drogue au Port, a été placé sous mandat de dépôt, le même jour, par le doyen des juges. Pour le moment on n’en sait pas plus sur les circonstances de l’arrestation de «Toubèye» mais des sources non confirmées croient savoir que c’est lui-même qui se serait livré à la justice après plusieurs jours de cavale.



Dans cette affaire, plusieurs témoignages accablent Ibrahima Thiam. Par exemple, l’agent de Dakar Terminal, Amadou Preira qui est sous contrôle judiciaire, a admis, devant les enquêteurs puis face au magistrat instructeur, que c’est Ibrahima Thiam qui lui avait proposé de l’argent s’il parvenait à sortir la drogue du Port. Un lien a été aussi établi entre «Toubèye » et Ismaïla Ousmane Bâ qui, d’après le transitaire Vieux Diop, s’activait pour faire main basse sur la «marchandise».











Cheikh Mbacké Guissé