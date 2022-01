​Sanctions de la Cedeao contre le Mali – De graves conséquences pour les échanges commerciaux entre voisins

Quand les chefs d’Etats de la sous-région, réunis au Ghana ont décidé d’infliger des sanctions au Mali pour non-respect du calendrier de la transition dans ce pays, ils avaient oublié de calculer les conséquences d’une telle décision. Aussi, outre les membres de la société civile, des responsables politiques comme Ousmane Sonko ont surfé sur l’événement pour attirer l’attention sur les éventuelles pertes économiques qui risquent de toucher tous les pays frontaliers du Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire et Guinée. Selon Sonko, notre pays perd chaque jour plusieurs milliards de francs à cause de ce blocus imposé au Mali, qui a posé la réciprocité car les autorités ont décidé de leur opposer la réciprocité.

Déjà des dizaines, voire des centaines de camions sénégalais sont bloqués à la frontière, créant un énorme manque à gagner pour les sociétés de transit et de transport.

Dakarposte a appris de bonnes sources que l'opposant Ousmane Sonko est même en train d’en faire un thème de campagne qui fera tilt dans la tête des Sénégalais d’origine malienne.







