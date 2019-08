​Sénégal – Nigeria acte 3

Auréolées d’une honorable participation à la coupe du Monde de Basket féminin qui s’est tenue en 2018 en Espagne (Le Sénégal une victoire, le Nigéria quart de finaliste), sénégalaises et nigérianes s’opposeront pour la troisième fois en finale. Si le Nigéria compte deux succès sur son adversaire du jour (2005 et 2017), le Sénégal aura à cœur de prendre sa revanche dans son « Aréna », après la défaite en finale de 2005 concédée à Abuja.



Aujourd’hui le Sénégal tentera de creuser encore plus l’écart avec les autres nations africaines en remportant son douzième titre continental devant son public. A noter que le Sénégal n’a connu qu’une seule défaite sur ses terres en 5 éditions (face au Mali en finale de l’édition 2007).



Sénégal – Nigeria, c’est aussi le remake de la dernière finale de l’Afrobasket, jouée à Bamako en 2017 qui avait vu le sacre des D Tigers.



Au moment de fouler le parquet, les lionnes auront à cœur de battre les nigérianes pour la première fois en finale mais surtout sacrer le Dakar Aréna avec une 12e étoile.