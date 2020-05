​Senelec : Matar Cissé tire plus vite que son ombre – Un chèque de près de 3 milliards signé pour Akilee 72 h après réception d’une facture

C’est un scandale, un des plus gros scandales dans la gestion d’une société nationale. Matar Cissé, ministre du Pétrole et de l’énergie et ancien Directeur général de la Sénélec est comme Lucky Luke, il tire plus vite que son ombre.

Alors qu’il venait d’être nommé par le président de la République, Macky Sall le 7 avril 2019, alors qu’il n’avait pas encore effectué la passation de service avec son successeur à la tête de la Sénélec et, à la veille de cette formalité administrative, Matar Cissé signe ce chèque de 2,7 milliards pour Akilee. C’était le 29 avril 2019 et la passation de service devait avoir lieu le lendemain, 30 avril.

Pour rappel, le contrat entre Akilee et la Sénélec avait été signé le 11 février, le bon de commande sur 10 ans de 187 milliards émis le 20 mars, mais la première facture tombe… moins de 72h après la nomination surprise et inattendue de Pape Mademba Bitèye qui intervient le 24 avril. Et Matar Cissé, déjà ministre et n’étant encore en charge des affaires courantes à la Sénélec en attendant la passation de service, Matar Cissé donc qui ne devait plus procéder à des actes de gestion très importants dans cette société, s’autorise un paiement de près de 3 milliards.

Ce paiement est d’autant plus curieux que, par tradition, les clients réguliers de la Sénélec reçoivent leurs chèques 60 jours après la présentation de leurs factures mais, à Akilee un il a suffi seulement… 72 heures pour que son chèque soit établi et libéré. Une telle promptitude à payer et libérer un chèque n’a pas échappé à a vigilance des syndicats de la boîte qui dénoncent une forfaiture de Matar Cissé, pour ne pas dire une sorte de concussion ou, à tout le moins une collusion suspecte avec un client.

Ces faits sont exacts et ne plaident pas en faveur de les faits sont exacts et ne plaident pas en faveur de la probité et de l’honnêteté du ministre du Pétrole et de l’énergie. La belle image qu’il laissait paraître de lui lorsqu’il était Douanier puis Inspecteur général d’Etat est en train de s’estomper. Il n’est plus perçu désormais que comme un manipulateur de milliards.