​Senelec : Tentatives de division entre l’ancien et le nouveau DG – Une vaste opération dénigrement

Il a été écrit ces derniers temps dans une certaine presse, que le nouveau Directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye aurait trouvé des «cafards» dans la gestion de son prédécesseur Matar Cissé.

L’on a évoqué, entre autres une dette de plus de 6 mois due aux Gie prestataires, une pléthore d'embauches, quelques 30 millions de Fcfa de prêts alloués au top management, dont 10 sous forme de don aux 11 membres du Comité de direction, etc. Et selon la presse qui fait cas de cette affaire, ces «cafards» auraient conduit le nouveau DG à commanditer deux audits pour confondre l’ancien boss, Matar Cissé nommé entretemps ministre de l’Energie.

Eh bien, selon les sources de dakarposte, ces allégations sont entièrement fausses. Pape Demba Bitèye n’a découvert aucun «cafard» qui pourrait mettre en cause la gestion de son prédécesseur et, rien ne lui permet de mettre en doute la probité de Matar Cissé, son ami et frère de longue date.

En effet, Matar Cissé sait parfaitement de Pape Demba Bitèye est un ancien de la Senelec puisqu’il l’y a trouvé lorsqu’il prenait la tête de la boîte. Les deux hommes se connaissent parfaitement et ont noué depuis longtemps des relations qui dépassent le cadre de l’amitié, ils sont pratiquement des frères. Aucun d’entre eux n’a intérêt de jeter la pierre sur l’autre car rien ne les oppose. Au contraire.

Mais il se trouve toujours des esprits retors qui essaient de jeter du sable dans le couscous d’autrui. Et, selon les sources de dakarposte, ces esprits malintentionnés tentent de salir Matar Cissé et, par la même occasion essaient de le mettre à mal avec son vieil ami. Tentative vouée à l’échec car toutes ces allégations sont fausses.

Pape Demba Bitèye est un Ingénieur électromécanicien ancien de la Senelec qui a occupé, avant sa nomination à la tête de la boîte le poste de Secrétaire permanent à l’énergie au ministère de l’Énergie. Il a été également conseiller technique du ministre de l’Energie. C’est un homme du sérail très compétent et, surtout très fidèle en amitié. Les persifleurs et les lanceurs de pierre perdent donc leur temps.