​Sokna Baly Mountakha Mbacké à Médinatoul Salam pour présenter ses condoléances à l’épouse de feu Cheikh Béthio Thioune

Pour certains talibés du regretté Cheikh Béthio Thioune, cela a été comme une surprise pour Sokhna Aïda Diallo lorsque ses "dieuwrignes" lui ont annoncé l’arrivée imminente de l’épouse du Khalife général des Mourides. Mais en vérité, nous souffle t'on,Sokhna Aïda Diallo n’était pas vraiment surprise car elle savait que, par tradition et par amitié pour elle, Sokhna Baly Mountakha Mbacké profitera de la plus petite occasion, eu égard à ses activités auprès de son Khalife d’époux et à sa disponibilité, pour venir lui présenter ses condoléances. Dakarposte tient de ses radars fureteurs que l’instant fut chargé d’émotion. Après la présentation de ses condoléances, Sokhna Baly Mountakha Mbacké a formulé des prières à l’endroit de Sokhna Aïda Diallo.

Il revient à dakarposte que les deux Sokhna ont ensuite échangé avec foi et ferveur, dans la tristesse, certes mais surtout dans l’acceptation de la Volonté Divine. C’était aussi l’occasion de rappeler l’attachement de la famille de feu Cheikh Béthio Thioune à tout ce qui est proche de Serigne Touba et tous les enseignements qui peuvent élever le talibé Mouride et le rapprocher de son Créateur, c’est-à-dire la foi, la piété, le respect de son prochain entre autres…

Moment de forte émotion car les deux Sokhna se connaissent bien et s’apprécient mutuellement depuis que Sokhna Aïda Diallo est entrée dans la cour de Cheikh Béthio. Cette dernière, réputée pour ses largesses, son attachement et son dévouement à son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune a été particulièrement touchée par cette visite de l’épouse du Khalife général qui aurait pu se contenter de lui avoir fait parvenir ses condoléances par des envoyés spéciaux mais qui, par la suite s’est déplacée personnellement jusqu’à Madinatoul Salam. Ce geste lui est allé droit au cœur ainsi que toute la famille de feu Cheikh Béthio. Aussi Sokha Aïda a-t-elle renouvelé son attachement personnel et son dévouement à l’égard de toute la famille de Serigne Touba, celle du Khalife général en tête.