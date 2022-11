​Sonko-Adji Sarr : Vers l’inévitable confrontation

Il essaie de tout faire par des manœuvres dilatoires pour éviter d’être assis face à Adji Sarr devant le juge. Mais Ousmane Sonko n’y coupera pas, il sera obligé de faire face à son accusatrice qui est très claire dans ses propos et très incisive dans ses accusations de viols répétitifs et de menaces de mort.

A tous les coups, il sera confronté à son accusatrice et devra répondre devant le juge. A cette occasion il ne pourra pas se réfugier derrière des faux-fuyants politiques car la masseuse le regardera droit dans les yeux et réitérera toutes ses accusations auxquelles il devra répondre sans se réfugier derrière son statut d’homme politique opposant au régime.

Sonko face à la vérité des faits, c’est le feuilleton de ce mois de novembre qui risque d’être palpitant.









njaydakarposte@gmail.com