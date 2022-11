​Sonko convoqué par le doyen des juges – Les Sénégalais indifférents ne sont pas sortis dans la rue

Ce n’est pas parce qu’il a appelé ses partisans et la jeunesse rester chez eux le jour de son audition par le doyens des juges que personne n’a investi la rue. C’est parce que, en vérité les Sénégalais ont fait preuve de maturité et de sérénité car ils ont compris que le gars est un manipulateur qui cherche à les utiliser pour ses actions politiques puériles et irresponsables afin d’échapper aux griffes de la justice.

Son principal adversaire dans cette affaire sordide n’est autre que la masseuse Adji Raby Sarr qui l’accuse de viols repétitifs et de menaces de mort en non pas Macky Sall qui se fout éperdument de ses déboires judiciaires.

Pour une fois donc, les Sénégalais ne l’ont pas suivi dans ses délires.



