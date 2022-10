​Sonko devant le juge d’ici le 16 Octobre prochain – Tout sera clair sur les accusations de viol portées par Adji Sarr

Ce sont nos confrères de la presse écrite qui donnent l’information.

En effet, selon le quotidien Le Témoin.

En effet, le juge du 1er cabinet d’instruction vient de décider qu’il va entendre le leader de Pastef dans environ une dizaine de jours. Le Témoin croit savoir que la date de son audition dans le fond, non encore fixée cependant, se situerait vers le 16 Octobre 2022.

Et comme le disent les acteurs de la lutte sénégalaise, « beug bëré bëré, bagn bëré bëré » car il a déjà pris l’avance de Adji Sarr.

Quelles que soient ses déplacements chez les chefs religieux, quelles que soient ses déclaration fantaisistes et provocatrices dans la presse, il sera obligé de répondre devant la justices des accusations de viol portées contre lui par la masseuse. Il n’y échappera pas.

C’est à la justice de décider s’il est coupable et non pas l’opinion. D’ailleurs, en ce qui concerne l’opinion, la plupart des Sénégalais ne le croient pas innocent malgré ses déclarations et ses démarches politiques pour se disculper.

Les choses seront clarifiées dans 10 jours car on verra si le juge d’instruction va l’envoyer devant un tribunal en l’inculpant derechef, ce qu’attendent Adji Sarr elle-même et les proches de cette dernière.









clounjay@yahoo.fr