​Soupçons de fraudes sur le fichier et la carte électorale – Bernard Casimir Cissé disculpe l’administration

Le Directeur des élections au ministère de l’Intérieur a été très didactique en expliquant aux Sénégalais comment les soupçons de l’opposition sur le fichier et la carte électorale sont infondés. Invité d’une grande radio de la place, il a expliqué dans les détails pourquoi l’électorat a augmenté dans certaines circonscriptions électorales et s’est amenuisé dans d’autres. Il a également clarifié la question des cartes d’électeurs non encore délivrées tout en précisant que ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont manqué de vigilance ou d’engagement citoyen et qui ne sont pas allés à la recherche de ce document administratif obligatoire pour tout électeur. L’homme a été très précis sur toutes les questions. Concernant la carte électorale par exemple et les nouveaux lieux et bureaux de vote ses explications sont très claires. Les mouvements de population, les nouveaux inscrits et ceux qui ont décidé de changer de lieu de vote ont fortement influé sur la carte électorale. Car il y a beaucoup de Sénégalais qui s’inscrivent à Dakar sur les listes électorales et qui votent dans leur circonscription d’origine parce qu’ils y sont nés et y ont encore leurs parents. Un ressortissant de Ndangalma par exemple qui réside à Dakar peut décider que désormais il votera dans son village de naissance et peut donc demander à changer de lieu de vote alors qu’il s’est inscrit sur le fichier dans une sous-préfecture de la région de Dakar. Naturellement cela se répercute sur la carte électorale car de nouveaux électeurs inscrits à Dakar mais ressortissants de Mbadakhoune sont répertoriés sur les listes électorales de cette circonscription.

Bernard Casimir Cissé a passé en revue le système électoral avec une telle clarté que, douter de la neutralité de l’administration dans l’élection présidentielle pourrait ne relever que d’une vue de l’esprit.