​South African Airways (SAA) en zone de turbulence…. AIBD dans le vert

Il revient aux radars de Dakarposte, que le PDG par intérim de la SAA, Zuks Ramasia, a fait le choix de délester la compagnie de toutes les lignes non rentables ou n’offrant pas une capacité de remplissage, ce qui est le cas de l’escale de Dakar, confie notre source.





« La suspension des liaisons Dakar – Washington et Dakar – Johannesburg répond à un choix stratégique d’opération d’une compagnie en difficultés financières » informe notre source qui confirme le PDG par intérim de la compagnie, qui «mise sur un trafic reliant l’Afrique du Sud à l’Afrique de l’ouest et au-delà l’Amérique du Nord via Accra».





Aussi, South African Airways a signé un partenariat avec la compagnie Ghanéenne Africa World Airlines qui se chargera d’alimenter ses vols quotidiens vers Washington et Johannesburg. C’est dans la même lancée que SAA cherche un accord pour transporter ses clients du Sénégal vers son hub de Johannesburg et Washington via Accra.





Face aux effets de la suspension de ces vols sur l’aéroport Blaise Diagne de Diass, notre source soutient, « la desserte de Dakar ne ressentira pas trop l’arrêt des vols de SAA, quand on sait que la plateforme a profité de vols supplémentaires vers Dubaï, Lisbonne et Casablanca cette année ».





En outre, il nous revient d’acteurs du secteur, « qu’à partir de Dakar les autres compagnies offrent des liaisons quotidiennes vers l’Amérique du Nord via leurs hubs respectifs, c’est le cas de TAP Air Portugal qui compte jusqu’à 10 vols hebdomadaires, de la Royal Air Maroc avec 4 vols quotidiens, de Iberia, Air France, Air Italy, SN Brussels qui ont toutes des vols quotidiens ». Un autre soutient, « de Dakar, aucune compagnie ne peut rentabiliser un vol direct vers l’Amérique du nord. Les vols de Delta sont remplis de passagers dits GP tout le long de l’année, et South African ne prenait pas plus de 50 passagers en moyenne vers Washington. » Notre interlocuteur renchérit « si Air Sénégal veut aller vers les Etats Unis, il faudra avoir des vols quotidiens, mais surtout il faudra aller chercher les passagers dans la sous-région comme le fait la RAM ».