​Spoliation des terres de Ndingler – Babacar Ngom, un prédateur foncier ?

Les questions de spoliation de terres continuent encore à polluer l’atmosphère dans notre pays. Alors que, depuis la présidence de Wade l’Etat a privilégié les investissements étrangers pour booster l’agriculture afin de la rendre plus productive les paysans se sont révoltés, le même système se reproduit.

Sous "Pa Bi" (entendez Me Abdoulaye Wade ), il y avait l’affaire de Mbam, sous "wadji thi roukhou Mermoz bi" (Macky Sall) est intervenue l’affaire des terres de Ndingler. Et l’on n’a pas encore fini d’en parler.

Car, à Ndingler, les populations ne cessent de manifester contre la spoliation de leurs terres au profit d’un investisseur étranger ou même national. Ils n’ont plus d’arrière-champ ni d’arrière-cour et "ils en ont assez d’être des victimes de la politique agricole biaisée de notre pays".

Aussi les populations de Ndingler se sont encore soulevées cet après midi contre le sieur Babacar Ngom (Sedima) qui a entrepris d’occuper des centaines d’hectares pour ses propres activités. Ce dernier use des mêmes systèmes que les investisseurs étrangers en s’accaparant des terres des paysans qui, certes n’étaient pas exploitées mais qui appartiennent aux riverains ?

Le sieur Babacar Ngom est donc un prédateur foncier qu’il convient d’arrêter comme l’exigent les populations de Ndingler.











njaydakarposte@gmail.com