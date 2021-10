​Suite et pas fin concernant le scandale du trafic de passeports diplomatiques– Après Boubacar Biaye et Mamadou Sall, un autre député-maire cité

L’affaire des députés trafiquants de passeports et de visas est loin de connaître son épilogue. Après les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall impliqués dans un vaste trafic et qui risquent la prison, dakarposte a appris de bonnes sources qu' un autre député-maire a été cité par la principal mis en cause, en l’occurrence Diadji Condé, qui révèle que celui-ci a été celui qui lui a mis le pied à l’étrier dès le début.

Il nous revient que dans ses déclarations face aux enquêteurs, Diadji Condé leur a même révélé le numéro de sa chambre à l’hôtel des députés où il le recevait régulièrement et qu’il lui prêtait même au besoin.

Ce député n’en serait pas à son coup d’essai car il avait été arrêté et entendu il y a deux ans par les enquêteurs suite à la plainte d’un "Mbacké -Mbacké". On ne sait pas trop comment il avait pu échapper aux mailles de la justice mais toujours est-il qu’il a été remis en liberté et son nom n’a jamais été cité par la presse.

Qui est ce député prédateur dont le nom est savamment tu par ceux qui savent. Pourquoi son nom n’apparaît-il nulle part. Est-il protégé en haut lieu, par qui et pourquoi ?

En tout cas l’affaire fait grand bruit et la réputation des députés en prend un sale coup car c’est la réputation de l’ensemble des parlementaires qui est en cause.



Dakarposte, qui continue de "creuser" sur cet esclandre, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails dans les prochaines heures...













