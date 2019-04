​Suppression du poste de PM : Le juge Ibrahima Dème crache sur la soupe de Macky Sall

Le leader du mouvement politique "Ensemble" laisse entendre que, en annonçant ces réformes, le chef de l'Etat a mis les charrues avant les bœufs. "Lors de la prestation de serment et même bien avant, le président de la République avait appelé au dialogue et ce n'était pas pour la première fois. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un appel au dialogue, on pose des actes subséquents qui sont de nature à remettre en cause véritablement l'objet de ce dialogue", signale-t-il.



Le magistrat démissionnaire tranche : "C'est une réforme très importante qui a des incidences dans le fonctionnement de l'Exécutif, de l'administration et du pouvoir législatif. Il ne doit pas engager seul cette réforme. Elle intéresse tous les Sénégalais, au-delà des partis politiques, elle doit concerner la société civile et toutes les

forces vives de la nation."



Seneweb