​Sur instructions de Serigne Mourtalla ibn Serigne Fallou Mbacke, Waly ballago Seck retire sa plainte

Du fond de sa tombe, papa Thione doit avoir mal de voir son fils ainsi malmené. Waly ballago Seck, victime d'un lynchage sur les réseaux sociaux, vit un parfait cauchemar. Ce, depuis quelques jours, lorsqu'une image de Mire (permettant de rendre les images plus nettes) , projetée lors de son concert à Médina, a été confondue par le drapeau Lgbt. Flingué et accusé de tous bords d'être soit un homosexuel, soit faisait la promotion des Lgbt, le fils de Diaga a décidé de saisir qui de droit pour mettre fin à tout cet harcèlement. Saisissant ses conseils, Mes Bamba Cisse, Abdou Dialy Kane, Souleymane Soumare et Alioune Badara Fall, il a envoyé des lettres plaintes aux personnes cibles. Oustaz Matar Sarr de dtv a reçu sa citation directe et d'autres personnes, leurs plaintes. Seulement, les procédures enclenchées par le chouchou de la jeune génération ont été freinées par une intervention que le chanteur ne pouvait ne pas prendre en compte. Sur instructions de serigne Mourtalla mbacke ibn serigne Fallou Mbacke, il a demandé à ses avocats de mettre fin à toutes les Poursuites judiciaires enclenchées. Une décision, saluée par certains. Même si beaucoup auraient voulu connaître la suite de cette affaire et voir comment toutes ces personnes qui se sont attaqués à lui allaient apporter les preuves de leurs allégations.