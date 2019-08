​Tabaski 2019 - Mame Boye Diao casse sa tirelire pour les familles à faible revenu

L'homme n'a pas changé. Malgré ses importantes charges à la tête de la Direction des Domaines, Mame Boye Diao prend encore le temps de s'occuper des siens. "Ses amis, parents et militants le savent car il ne ferme jamais sa porte ni n'éteint son téléphone. Il est toujours disponible et généreux contrairement à certains responsables de l'APR qui, à l'approche de la Tabaski sont inscrits aux abonnés absents pour ne pas répondre aux multiples sollicitations de leurs amis, parents, militants et militantes" glisse B. Sabaly un jeune "Apériste" qui a grandi sous la férule de l'actuel Directeur des Domaines.

En tous les cas, la plupart des grands responsables du parti présidentiel se sont "bunkérisés" ces derniers temps car il savent qu'ils feront l'objet de sollicitations. Les moutons coûtent si chers que s'ils n'obtiennent pas de l'aide, beaucoup de Sénégalais risquent de ne pas en acquérir, une honte pour les familles qui se trouvent dans ce cas.

Mais contrairement à tous ces "mauvais responsables", Mame Boye Diao reste ouvert et accessible. Il revient d'ailleurs à dakarposte qu'il a organisé ce vendredi, veille de la Tabaski, une grande cérémonie de distribution de moutons et quelques aides financières aux familles vulnérables qui vivent dans son fief, Kolda. Pour l'occasion, il a mis à la disposition des familles pas moins de 150 moutons et une enveloppe de 10 millions en guise d'aides financières.

La cérémonie s'est déroulée au quartier Bouna Kane de la commune de Kolda et les habitants ne tarissent pas d'éloges pour ce fils du terroir qui n'oublie pas son devoir d'assistance et d'appui aux siens.

Mais, qui sont donc ces responsables qui se terrent, ne prennent plus leur téléphone et se cachent pour entrer chez eux à l'approche de la Tabaski ou préfèrent se rendre à la Mecque pour soit disant sacrifier au rituel du "Hajj" ?

Ils se connaissent tous et leurs amis, proches, etc... le savent car ils ne parviennent plus à les joindre.

Un grand coup de chapeau donc pour l'enfant "prodige de Kolda".