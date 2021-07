​Tabaski 2021 – La Première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall, offre des milliers de moutons à des nécessiteux

Décidément la Première Dame ne cessera de faire parler d’elle en bien. Ses actions en faveur des populations sont bien connues et appréciées de tous et elle vient encore de se signaler par sa générosité. E effet, avec sa fondation et l’aide de bonnes volontés, elle est en train d’offrir depuis quelques jours des milliers de moutons à des familles sénégalaises. Ce qu’il faut retenir dans cette opération, c’est que les bénéficiaires de moutons pour la Tabaski ne sont pas forcément des nécessiteux car certains d’entre eux, en faisant un petit effort, auraient peut-être pu s’acheter le mouton. Mais ce sont les nécessiteux qui sont prioritaires pour cette opération.

Sur des vidéos que dakarposte vous offre, vous pourrez voir les mines épanouies des bénéficiaires qui n’en croyaient pas leurs yeux. Certains en pleuraient presque de joie tant ils ne s’attendaient pas à tant de sollicitude de la part de l’épouse du président de la République.

Mais si elle n’avait pas bénéficié de l’aide de certaines bonnes volontés, peut-être que son geste aurait connu moins d’éclat. En effet, des Sénégalais de souche comme le capitaine d’industrie Balla Seck, ou encore le transitaire Badou Ndiaye ont, sans tambour ni trompette, mis la main à la poche afin qu’elle puisse disposer d’une importante quantité de moutons pour cette belle opération.

Un grand bravo donc à la Première Dame pour avoir soulagé des familles qui, autrement n’auraient sans doute pas pu s’offrir le mouton du sacrifice.







