​Tentative échouée du médiateur de la République - "Gno Lank, nous allons marcher!" ont répondu Fadel Barro et Cie

Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que l'Etat, par l'entremise du Médiateur de la République, a tenté de se poser ce jeudi en médiateur dans le bras de fer l'opposant aux jeunes opposants regroupés dans le collectif "Gno Lank".



Aux dernières nouvelles, la bande à Fadel Barro a campé sur sa position de battre le macadam, derechef, à compter de ce vendredi 3 janvier "avec ou sans autorisation en banlieue".



Et, comme l'annonçait en exclusivité dakarposte, le collectif "Gno lank" a annoncé à la date du 10 janvier prochain "une Grande mobilisation dans toutes les régions du Sénégal et dans la Diaspora contre la détention arbitraire de Guy Marius Sagna , Ousmane Sarr ,Fallou Galass Seck et pour l'annulation de la Hausse des prix de l'électricité"



Dakarposte tient, cependant, de sources au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat que toutes les manifestations de protestation annoncées ne seront pas autorisées.



Affaire à suivre...