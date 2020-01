​Thierno LÔ, la solution !!!

Thierno LÔ massifie à Darou Mousty et crée le consensus autour de sa coalition !



S’il y’a un homme politique qui déroule remarquablement, c’est bien le leader de la coalition ADIANA, Thierno LÔ.

Les fêtes de fin d’année n’ont pas été de tout repos pour lui à Darou Mousty. L’amicale des étudiants de Darou Mousty a décidé d’intégrer l’APD, ces étudiants se sont promis d’« unir leurs forces et de représenter dignement et stoïquement les étudiants au sein de l’APD, qui a déjà une entité estudiantine dénommée (UNEEA). Leur choix porté sur la personne de Thierno LÔ est selon eux, motivé par sa légendaire détermination à épauler la communauté estudiantine et les couches défavorisées. De surcroît, Thierno LÔ est très lié à la jeunesse du pays d’où ses nombreux investissements pour permettre aux jeunes de se prendre en charge dignement, dans cette même veine, l’école de parti de la coalition ADIANA a été lancée pour permettre aux jeunes d’être outiller pour pouvoir « débattre sans se battre ».

Dans son discours, Thierno LÔ fait la promotion des jeunes, comme lors du lancement de sa tournée nationale à yembeul. Selon lui, c’est aux jeunes de conquérir les mairies pour prendre en charge certains problèmes de leurs communautés, une manière de les responsabiliser et de les voir émerger. C’est une attitude rare chez les politiques !

Le leader de la coalition ADIANA avec sa discrétion légendaire enchaîne les actions sociales sans tambour ni trompette. En effet, tout récemment, il a entièrement financé la réhabilitation du pavillon « Abdou Khoudoss » du centre de santé de Darou Mousty (6 salles d’hôtes) ; ce qui témoigne du lien fort qui lie Thierno LÔ à sa communauté, et c’est dans cette optique aussi qu’il a reçu l’association des parents d’élèves et le comité de gestion de l’école 3,venus le remercier après la réfection des salles de classes.

Au moment où les hommes politiques se livrent à des débats insipides et fuient les populations, Thierno LÔ enchaîne tournées politiques, actions sociales et marque la différence en octroyant des formations synonymes de métiers pour les jeunes et les femmes à telle enseigne que les étudiants de Darou le surnomment désormais : « la solution » !!!