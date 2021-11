​Thiès: La gendarmerie saisit un butin à faire pâlir les gros caïds

Le bandit abattu par la gendarmerie venait à peine d'être élargi



En effet, à la suite de ces actes criminels commis par ces malfaiteurs, le Haut Commandant a mobilisé d'importants moyens d'investigations et d'interventions pour quadriller le secteur et procéder à leur arrestation. C'est ainsi qu' un parmi eux, multirécidiviste, récemment élargi de prison a été mortellement atteint lors des échanges de coups de feu avec les gendarmes d'après le communiqué de la gendarmerie.



Un butin digne des "mafiosos"



Ainsi, les pool d'enquêteurs mis en place à Mbour avec l'appui des unités d'interventions ont permis l'interpellation de 09 individus pistés comme les principaux auteurs, la saisie de téléphones portables, de plusieurs matériaux d'effraction et de la somme de 1.990.000 francs cfa ainsi que le véhicule volé et ayant servi à la tentative de commission de leurs forfaits.



L'enquête a également permis de savoir que parmi les malfaiteurs interpellés, certains auraient participé dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier, à l'attaque à main armée perpétrée à Ndoulo, dans le département de Diourbel à l'usine chinoise CGCOP spécialisée dans la réalisation de forages.

Par ailleurs, les éléments de la compagnie de Thiès ont mis un terme aux agissements d'une autre bande armée composée de 04 voleurs de bétail opérant dans les secteurs de Fandéne, Gorom, Sangalkam, Keur Mousseu et les zones environnantes.