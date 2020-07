​Touba: Après l’arrestation du trafiquant de 65 ans, plusieurs personnes tombent

En attendant d’y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que les limiers du commissariat de Touba ont, discrètement, mis aux arrêts plusieurs personnes.





Pour rappel, plus de 110 armes ont été saisies ainsi que des stupéfiants. Dans le lot, dix huit (18) Pistolets Automatiques (PA), soixante onze (71) fusils, vingt et uns (21) pistolets artisanaux, 807 munitions, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs, entre autre armes saisies.



Le trafiquant S.T, âgé de 65 ans, a été arrêté chez lui par la police, avec toute cet arsenal, au quartier Madiyana. Il est d’ailleurs placé en garde à vue. Les autres personnes arrêtées sont “cuisinées” (entendues).



La police a continué son boulot de ratissage et a aussi découvert onze (11) kilos de drogue à Darou Karim Touba.