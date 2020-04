​Transport des denrées alimentaires de secours – Mansour Faye apporte des précisions

Dans son exercice de transparence à l’occasion de sa conférence de presse, le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale a été on ne peut plus clair. C’est ainsi qu’il a tenu à répondre au Collectif des acteurs du transport routier du Sénégal, le CATRS qui semblait sceptique quant à la transparence dans l’attribution des marchés par l’acheminement des vivres dans les différentes localités du pays. Aussi, a-t-il révélé que pour être sélectionné, toute société de transport devait disposer au moins de 50 camions. Et, à l’en croire, «l’analyse de la base de données constituée à travers des réponses consécutives a permis d’avoir une idée sur les meilleurs prix sur le marché du transport et de dégager un tarif pour chaque région». Ce qui a permis d’établir des tarifs pour chaque région. Pour les régions de Thiès, Louga, Diourbel, Fatick et Kaolack les tarifs ont été fixés à 7 500 FCFA la tonne, 15 000 FCFA la tonne pour les régions de Saint Louis et Tambacounda, et 18 500 la tonne pour Matam, Kolda, Sédhiou, Kédougou et Ziguinchor.

Puis de répondre directement au CATRS en confirmant d’abord que ce cadre a bel et bien mis gratuitement à la disposition de l’Etat un important lot de camions : «Je voudrai informer que le Collectif des Acteurs du Transport Routier du Sénégal a bien voulu mettre à la disposition de l’opération un parc de camions. Et je profite de cette occasion, pour saluer cet élan de solidarité. A la date du 14 avril, 14 véhicules de ce parc ont été chargés et convoyés vers la région de Thiès. Le 16 avril, on avait aussi 42 nouveaux chargements. Et je réaffirme notre disponibilité à accueillir encore plus de camions d’autant plus que les besoins tournent autour de 600 camions par jour».

Aussi le taux de livraison est resté encore très faible car il tourne autour de 9% alors que les premières livraisons ont commencé depuis le 15 avril. Ainsi, selon le ministre, «à la date du 14 avril, 15 camions ont été convoyé à Thiès, ce qui fait 450 tonnes. Hier, 44 camions sont partis. Pour le moment nous n’avons à disposition que 253 camions alors qu’on a besoin de 600 par jour. Chacun peut emmener ses camions et on les prendra. Kédougou a reçu 1585 tonnes, Ziguinchor 1038 tonnes, Matam 1335 tonnes, Diourbel 418 tonnes, Dakar 396 tonnes, Louga 1130 tonnes, Thiès 1747,5 tonnes, Tamba 730 tonnes et Saint-Louis 280 tonnes. Pour le moment 8659 tonnes ont été convoyés. Ce qui fait 9% du chargement total». Ce taux est en effet très timide et devrait être accéléré à la manière fast track. La balle est donc désormais dans le camp du CATRS.























Mamadou Ndiaye, dakarposte