​Un maître chanteur qui se cache derrière le nom de famille Mbacké fait des ravages dans la place

C’est un certain K. Mb... qui est en train de faire le tour de certaines personnalités pour faire du chantage. L’homme passe d’un homme d’affaires à un autre et, se prévalant de son statut de Mbacké-Mbacké leur extorque régulièrement beaucoup d’argent. Evidemment, grâce à son nom de famille, les personnalités avec qui il prend contact sont aux anges lorsqu’ils le rencontrent. Sauf qu’il ne s’arrête pas à venir les taper une seule fois. A chaque fois qu’il demande de l’argent et qu’il en reçoit, il revient presque aussitôt à la charge. A la limite, il prend les hommes d’affaires pour des pigeons à plumer car il passe son temps à demander de l’argent au lieu de travailler pour en trouver. En vérité, il n’honore guère le nom qu’il porte car Serigne Touba, El Hadj Malick et tous les guides religieux de notre pays ont passé toute leur vie à travailler. Aussi le gars ferait-il mieux de chercher du travail au lieu de faire la manche auprès de personnalités en vue.



Dakarposte vous promet de revenir avec une ébauche de détails sur le cas de ce jeune "guide religieux"