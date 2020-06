​Violences conjugales – Un haut fonctionnaire de la République, ivre, s’en prend violemment à son épouse

Lorsque les deux tourtereaux se disaient "oui" pour s’unir pour le meilleur et le pire, le tout Dakar avait conclu qu’il s’agissait du mariage d’un rustre avec une princesse. Celle-là était issue de la haute société des premiers milliardaires du pays et celui-là fils d’un modeste fonctionnaire qui parvenait juste à joindre les deux bouts. Mais le jeune roturier était brillant dans les études et, entré en politique, il est devenu l’une des pontes de la République. Sauf que le sang ne ment pas, un roturier ne se tient jamais comme il convient dans la bonne société.

Aussi, ivre comme un Polonais (que les compatriotes de Lech Valessa nous excusent cette comparaison hasardeuse), cette ponte de la République va créer un gros scandale chez lui en s’en prenant violemment à son épouse. Si violemment que tout le voisinage en sera dérangé.

Pour cacher le scandale , dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que cette huile de la République a mis au vert le personnel de surveillance, des policiers en vérité qui étaient affectés à la protection de son domicile. Non seulement ces derniers ont reçu l’ordre de la fermer (motus et bouche cousue) mais, en plus ils ont été mutés ailleurs et remplacés par des agents subalternes qui, naturellement, la fermeront lorsqu’ils seront témoins de scènes de ménages aussi violentes que celle-là, consécutives au beuveries de ce haut fonctionnaire.



















Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com

775510747