​Violences électorales : le convoi de Diouf Sarr attaqué à la Médina

Les images en possession de dakarposte sont assez parlantes. Le convoi d’Abdoulaye Diouf Sarr qui prétend à la mairie de Dakar a été attaqué à coup de jets de pierres. Plusieurs blessés ont été dénombrés et des arrestations ont eu lieu. Au moment où ces lignes sont écrites, des jeunes de Benno et d'autres acquis à la cause du maire sortant de la Médina sont entrain de s'affronter entre Gibraltar et les allées dite du Centenaire. Des policiers du commissariat de la Médina sous la coupe de leur patron font des pieds et des mains pour calmer la situation.

Et ce n’est pas fini car il reste sûr qu’ailleurs, en banlieue ou dans d’autres villes les violences vont encore éclater comme c’est le cas à Ziguinchor où les militants de Sonko font face à de multiples agressions.







