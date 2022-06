​Visites chez les opposants arrêtés – Barth, Sonko et Khalifa se sont rendus chez Ameth Aïdara et Cie

C’est la période des grandes manœuvres politiciennes. Pour dire le moins. Après la manif de vendredi dernier qui a donné lieu à l’arrestation et au placement sous mandat de dépôt de quelques responsables de l’opposition, les leaders de la coalition YAW dont Sonko et Khalifa Sall se sont rendus hier aux domiciles respectifs de ces derniers qui ne sont autres que Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ameth Aïdara.

Les radars fureteurs de dakarposte, au fait de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au delà de nos frontières nous soufflent qu'ils étaient chez leurs camarades arrêtés pour apporter, disent-ils, leur soutien moral aux familles et leur dire toute leur solidarité. Mais, il s’agit bien d’un geste politique, pour ne pas dire politicien afin de maintenir la flamme de la contestation contre le pouvoir de Macky Sall. Naturellement, ils ont versé des larmes de crocodile pour mieux émouvoir ces familles qui ont vu les leurs envoyés en prison après la manif réprimée car interdite par l’autorité administrative.

Mais en feront-ils de même pour les familles des autres manifestants arrêtés ou des trois jeunes qui ont perdu la vie lors de cette manif interdite ?