​Voici Oumar Mbodj criblé de balles dans sa voiture à Atlanta !

Notre jeune compatriote Oumar Mbodj est décédé au pays de Biden. Des informations en possession de dakarposte, il ressort qu'Oumar Mbodj est mort criblé de balles lundi soir à Atlanta où il vit depuis des années.



Il nous revient qu'il venait à peine de recevoir la visite d'amis. Après un diner entre potes, Oumar Mbodj tenait à les déposer "one by one" (un à un), mais il ignorait qu'il avait rendez-vous avec la mort.



La trentaine révolue, ce célibataire sans enfant se trouvait au volant de sa voiture quand il a été pris pour cible par un ou des tireurs qui ont fait feu sur lui.





"L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire d'Atlanta, déjà saisie de plusieurs affaires de ce type" avons-nous appris.





Affaire à suivre...













