​Yakham Mbaye en sentinelle du Président Macky Sall – En soldat vigilant, il a démasqué Mahmoud Saleh et Mame Mbaye Niang

Dans une interview parue dans la presse ce mercredi, le Directeur général du quotidien national « Le Soleil » a, sans langue de bois et avec le mordant qu’on lui connaît, dénoncé avec véhémence les attitudes et déclarations de quelques responsables de l’Apr qui jouent les faux-jetons. Il s’agit principalement de Mahmoud Saleh, ministre d’Etat Directeur de cabinet du président de la République et Mame Mbaye Niang, ministre Chef de cabinet du président.

Le premier est coupable d’avoir prétendu que Macky Sall sera candidat à la prochaine présidentielle, ce qui est absolument faux selon lui, tandis que le second aurait posé un acte de défiance en créant sa liste parallèle pour les prochaines locales, se mettant en porte-à-faux par rapport aux directives de son chef de parti.

Sans mentir ni coup férir, il faut dire que Yakham mbaye a tapé dans le mille, ce qui contribuera sans doute à réfréner les ardeurs de ces activistes qui ont probablement des agendas cachés.

Car, en effet, Macky n’a fait aucune confidence à personne sur son intention ou non de briguer un prochain mandat.

Qui plus est, il n’a béni aucune « liste parallèle » de quelque responsable que ce soit pour les élections de Dakar que Yakham considère comme des « vendeurs de sable ».

En fait, Yakham a mis à nu les prétentions des uns et des autres et leur intention de mettre Macky Sall devant le fait accompli. Mais c’est à leurs risques et périls puisque Macky a menacé de ses foudres, de manière à peine voilée, tous ceux qui ne respecteront pas les directives du Parti en initiant des actes isolés.

Et le Directeur général du « Soleil » sait bien de quoi il parle puisqu’il s’entretient régulièrement avec son patron dont il connaît tous les projets immédiats et dont il suit les directives à la lettre. Les récalcitrants sont avertis, Yakham se mettra en travers de tous ceux qui tentent ou tenteront de torpiller les acquis de la coalition BBY.