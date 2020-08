​Yaye Fatou Diagne, l'ex d'Ahmed Khalifa Niass et Serigne Mboup, s'est remariée !

Divorcer, quelle douleur ! Si certains couples le vivent plutôt bien, il peut aussi arriver qu'il soit un véritable traumatisme dans la vie d’un homme ou d’une femme.



Car, chaque histoire est différente et chaque cas est unique. Mais, la souffrance et les regrets sont toujours là, hélas, indélébiles.



La dame Yaye Fatou Diagne, qui n'est plus à présenter au Sénégal, en a, malheureusement, fait l'amère expérience.



La belle plante ("machallah") a divorcé deux fois de suite. D'abord, avec Ahmed Khalifa Niass, ensuite avec le patron du Groupe CCBM, Serigne Mboup.



Fort heureusement, l'Administratrice du Promise a pu se relever, en ancienne sportive rompue aux jours sans, de ces deux douloureuses épreuves.



En clair, votre site dakarposte, qui a ses radars fureteurs un peu partou, a appris qu'elle s'est remariée avec un certain Abdoul Khadre Seck.



En effet, celle qui tient les manettes de la mairie de Ngathie Naoudé a finalement dit "Oui" à l'homme qui occupe ses pensées.



Le "Al Xayri" a été prononcé, loin des regards indiscrets, ce mercredi 05 Août 2020, à la Scat-Urbam.



Dakarposte souhaite heureux ménage au désormais couple Seck et plein de bouts de bois de Dieu !