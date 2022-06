​Yoonu Bercy – Mbaye Dièye Faye "gâche" le spectacle de Youssou Ndour

Le roi You a été comme un enchanteur pour ses fans tellement il s’est défoncé ce vendredi au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose. Les inconditionnels de "You mou Mame Marie Sene Mawo" étaient aux anges, le Super Etoile a assuré et Youssou était comme survolté.

Mais le hic ; c’est lorsque son " jumeau " Mbaye Dièye Faye s’est mis de la partie. Ce n’est pas sa prestation aux percussions qui est en cause, mais ses paroles en direction d’un seul homme, un de ses bienfaiteurs dont il n’a cessé de louer la générosité pendant tout le concert. Il s’agit de Djily CSB, un homme d’affaires qui fait dans l’électro-ménager. Cela a fini par agacer le public qui, pourtant aime bien Mbaye Dièye car il met du piment dans les concerts de son "frère siamois" You. Mais, cette récurrence à ne parler que de cet homme n’a pas été appréciée du tout par le public dont il a pratiquement gâché la soirée par ses interventions intempestives.







