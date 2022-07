≤Grève de la faim des ex-travailleurs de Sias, Ama Sénégal et Sotrac – Deux "striker" évacués à l’hôpital

Alors qu’ils sont en grève de la faim depuis plusieurs jours, les travailleurs des sociétés en faillite, Sotrac, Ama Sénégal et Sias n’ont toujours pas reçu un interlocuteur de l’Etat. Aucun ministre, aucun député, bref aucune autorité n’est venue pour les rassurer, les soutenir et leur faire des propositions concernant les milliards que l’Etat leur doit en termes d’arriérés de salaires et d’indemnisations.

Au finish, après plusieurs jours de grève de la faim, deux d’entre les grévistes sont quasiment tombés dans le coma.

Dakarposte a appris de bonnes sources qu'ils ont été évacués à l’hôpital pour y recevoir des soins afin que le pire ne leur arrive. Qu’attendent donc les autorités pour parler à ces pauvres anciens agents qui n’en peuvent plus de souffrir depuis que leurs sociétés ont été déclarées en faillite ?