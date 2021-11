| THIERNO DIALLO A LA CYBERCRIMINALITÉ

"Il nous est revenu que Thierno Amadou Diallo (dit Thier) a été extrait de cellule hier et entendu par la Brigade de cybercriminalité dans le cadre de l'enquête, suite à la plainte de Kilifeu pour collecte et diffusion illicites de données à caractère personnel.



Y en a marre engage l'autorité judiciaire à mener un travail sérieux et impartial pour identifier toutes les personnes ayant participé au processus de collecte et de diffusion de ces vidéos."





Signé par la Coordination du mouvement Y'en a marre





Pour rappel, il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des passeports diplomatiques.

Selon nos confrères de Libération, Thierno Diallo a enfoncé Simon.



Les choses semblent donc se compliquer pour Simon après les nouvelles révélations de son ami Thierno Amadou Diallo, celui qui qui a filmé Kilifeu et Simon à leur insu.

Selon le journal Libération, ce dernier aurait confié aux enquêteurs que Simon lui avait loué son passeport français, moyennant des sommes d’argent variant entre 500 000 et 3 000 000 Fcfa.

C’est, d’ailleurs, ce qui a justifié que le passeport de Simon est toujours entre ses mains. Thierno aurait voyagé avec ce passeport, à six reprises en Italie, avant d’être arrêté par la police italienne qui l’a rapatrié à Dakar. Le passeport a été confisqué.



Interrogé à son tour, Simon (qui a récemment bénéficié d'une liberté provisoire) prétend, pour sa part, que Thierno aurait volé son ancien passeport français, qu’il lui avait donné en gage, en mai 2021, pour un prêt d’un montant de 2 millions FCFA, puisqu’il avait des soucis financiers. Mais, les enquêteurs ont montré à Simon la fiche d’embarquement de Thierno avec son ancien passeport français.